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https://sport.mail.ru/news/tennis/29785461/
18 мая 2017, 13:13 | Теннис | GoTennis.ru

Ивета Бенешова: Не могу понять некоторых игроков и их комментарии в адрес Шараповой

Бывшая чешская теннисистка Ивета Бенешова прокомментировала возвращение россиянки Марии Шараповой и критику других спортсменок в её адрес.

Бывшая чешская теннисистка <span class=error>Ивета</span> <span class=error>Бенешова</span> прокомментировала возвращение россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> и критику других спортсменок в её адрес. Увеличить
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«Я поддерживаю Марию Шарапову и её возвращение. По моему опыту, она всегда была мила. Не могу понять некоторых игроков и их комментарии», — написала Бенешова в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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