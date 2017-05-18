Ивета Бенешова: Не могу понять некоторых игроков и их комментарии в адрес Шараповой

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«Я поддерживаю Марию Шарапову и её возвращение. По моему опыту, она всегда была мила. Не могу понять некоторых игроков и их комментарии», — написала Бенешова в своём микроблоге на сервисе Twitter.