Ивета Бенешова: Не могу понять некоторых игроков и их комментарии в адрес Шараповой
Бывшая чешская теннисистка Ивета Бенешова прокомментировала возвращение россиянки Марии Шараповой и критику других спортсменок в её адрес.
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«Я поддерживаю Марию Шарапову и её возвращение. По моему опыту, она всегда была мила. Не могу понять некоторых игроков и их комментарии», — написала Бенешова в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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