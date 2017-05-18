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18 мая 2017, 11:59 | Теннис | Вести.Ru

Макарова, Кузнецова и Павлюченкова идут дальше на турнире в Риме

На проходящем в столице Италии крупном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) прошли матчи второго круга. Три представительницы России смогли шагнуть в четвертьфинал — это Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.

На проходящем в столице Италии крупном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) прошли матчи второго круга. Три представительницы России смогли шагнуть в четвертьфинал — это Екатерина <span class=error>Макарова</span> Светлана <span class=error>Кузнецова</span> и Анастасия Павлюченкова. Увеличить
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Как уже сообщали Вести.Ru, ранее состязания в Риме Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 2,8 млн долларов, покинула Мария Шарапова, которая из-за травмы не смогла доиграть поединок против хорватки Мирьяны Лючич-Барони.

Макарова выиграла у словачки Доминики Цыбулковой — 1:6, 6:1, 6:3. Кузнецова была сильнее представительницы Чехии Катерины Синяковой — 6:1, 7:6. Павлюченкова также в двух партиях одолела Анастасию Севастову из Латвии — 7:6, 6:2.
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