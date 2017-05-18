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18 мая 2017, 11:56 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса выиграла первый матч на грунте после победы на «Ролан Гаррос»

Испанка Гарбин Муругуса, одолевшая латвийку Елену Остапенко во втором раунде турнира в Риме, выиграла свой первый матч с марта текущего года и первый поединок на грунте с победы на «Ролан Гаррос"-2016.

Испанка <span class=error>Гарбин</span> Муругуса одолевшая латвийку Елену <span class=error>Остапенко</span> во втором раунде турнира в Риме выиграла свой первый матч с марта текущего года и первый поединок на грунте с победы на <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>'-2016. Увеличить
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«Я много и усердно работаю над собой и своей игрой, так что думаю, я способна играть на прежнем уровне. Дело в том, что в матчах нужно находить подходящие моменты, этим они и отличаются от тренировок», — приводит слова Мугурусы официальный сайт соревнований в Риме.
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