Гарбин Мугуруса выиграла первый матч на грунте после победы на «Ролан Гаррос»

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«Я много и усердно работаю над собой и своей игрой, так что думаю, я способна играть на прежнем уровне. Дело в том, что в матчах нужно находить подходящие моменты, этим они и отличаются от тренировок», — приводит слова Мугурусы официальный сайт соревнований в Риме.