Гарбин Мугуруса выиграла первый матч на грунте после победы на «Ролан Гаррос»
Испанка Гарбин Муругуса, одолевшая латвийку Елену Остапенко во втором раунде турнира в Риме, выиграла свой первый матч с марта текущего года и первый поединок на грунте с победы на «Ролан Гаррос"-2016.
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«Я много и усердно работаю над собой и своей игрой, так что думаю, я способна играть на прежнем уровне. Дело в том, что в матчах нужно находить подходящие моменты, этим они и отличаются от тренировок», — приводит слова Мугурусы официальный сайт соревнований в Риме.
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