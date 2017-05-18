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18 мая 2017, 11:40 | Теннис | GoTennis.ru

Николь Гиббз: Отказ в выдаче wild card — это не наказание

Американка Николь Гиббз прокомментировала слова поддержки главы WTA Стива Саймона в адрес россиянки Марии Шараповой, которой ранее не дали wild card на «Ролан Гаррос».

Американка <span class=error>Николь</span> <span class=error>Гиббз</span> прокомментировала слова поддержки главы WTA <span class=error>Стива</span> <span class=error>Саймона</span> в адрес россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> которой ранее не дали <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Серьёзно? Отказ в выдаче wild card — это не наказание. А утверждать подобное значит проявлять неуважение к игрокам, которые не нарушают правила и тем не менее не получают приглашения на каждый турнир», — написала Гиббз в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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Спонсор Шараповой поддержал решение о невыдаче россиянке приглашения на «Ролан Гаррос»

Спонсор Шараповой поддержал решение о невыдаче россиянке приглашения на «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Исполнительный директор компании по производству спортивного оборудования и экипировки Head Йохан Элиаш поддержал решение оргкомитета Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»), который отказался выдать специальное приглашение (wild card) на турнир россиянке Марии Шараповой. Элиаша цитирует британское издание Times.
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18 мая

Николь Гиббз: Отказ в выдаче wild card - это не наказание

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