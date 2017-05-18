Николь Гиббз: Отказ в выдаче wild card - это не наказание

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«Серьёзно? Отказ в выдаче wild card — это не наказание. А утверждать подобное значит проявлять неуважение к игрокам, которые не нарушают правила и тем не менее не получают приглашения на каждый турнир», — написала Гиббз в своём микроблоге на сервисе Twitter.