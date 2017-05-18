Николь Гиббз: Отказ в выдаче wild card — это не наказание
Американка Николь Гиббз прокомментировала слова поддержки главы WTA Стива Саймона в адрес россиянки Марии Шараповой, которой ранее не дали wild card на «Ролан Гаррос».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Серьёзно? Отказ в выдаче wild card — это не наказание. А утверждать подобное значит проявлять неуважение к игрокам, которые не нарушают правила и тем не менее не получают приглашения на каждый турнир», — написала Гиббз в своём микроблоге на сервисе Twitter.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter