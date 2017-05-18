Спонсор Шараповой поддержал решение о невыдаче россиянке приглашения на «Ролан Гаррос»

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Во вторник организаторы турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции — отказали Шараповой в выдаче специального приглашения в основную сетку и квалификацию. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи приглашения, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за 15-месячной дисквалификации, срок которой истек 26 апреля. Head на протяжении долгого времени является спонсором Шараповой и одной из немногих компаний, которая не приостановила с ней сотрудничество из-за допингового скандала.

«Я полностью поддерживаю это решение, — сказал Элиаш. — Я не думаю, что оргкомитету турнира Большого шлема следует предоставлять wild card спортсменам, наказанным за допинг».

Элиаш ранее не раз критиковал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за дисквалификации Шараповой, в пробе которой был обнаружен мельдоний (вещество было включено в список запрещенных за месяц до обнаружения его у россиянки). Элиаш отметил, что за год не изменил своего мнения.

«Меня разочаровывает тот факт, что WADA не ведет свои дела должным образом, — отметил он. — Я до сих пор считаю ошибочным тот факт, что WADA было разрешено включить мелдьоний в список запрещенных веществ без каких-либо доказательств или клинических испытаний. Если WADA хочет иметь какой-либо авторитет, то агентство должно придерживаться собственных правил».