Контавейт: В детстве мечтала играть на одних турнирах с Азаренко и Шараповой

«Думаю, я стала больше верить в себя. Я чувствую себя увереннее и комфортнее на корте. Я двигаюсь вперёд шаг за шагом, ставя перед собой маленькие цели. В этом году уже смогла некоторых достичь. Я прекрасно себя чувствую в Риме. Это удивительное место. Мне очень нравятся местные корты и атмосфера. Здесь так много зрителей. Это особенный турнир для игроков.

Я хорошо провела предсезонную подготовку, упорно работала. Мне потребовалось несколько матчей, чтобы обрести уверенность. Когда я стала играть больше, то всё сложилось воедино.

В детстве я следила за игрой Азаренко и Шараповой. Они играли великолепно, так что я с большим уважением относилась к ним. Я мечтала играть на одних турнирах с ними.

Наш матч с Марией в Штутгарте прошёл в упорной борьбе. Я осталась довольна своей игрой. Она также играла здорово. В некоторых моментах я могла действовать лучше, это радует. Значит, я ещё могу прибавить. Это был удивительный опыт, — цитирует Контавейт официальный сайт тура.