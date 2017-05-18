Мугуруса вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Остапенко
Третья сеяная испанка Гарбинье Мугуруса вышла в третий круг турнира в Риме, в трёх сетах обыграв представляющую Латвию Елену Остапенко, которая начала соревнования в столице Италии с квалификации, со счётом 2:6, 6:2, 6:1.
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Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Мугуруса 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7
За выход в четвертьфинал испанка поспорит с немкой Юлией Гёргес.
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