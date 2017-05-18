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18 мая 2017, 1:01 | Теннис | Чемпионат.com

Мугуруса вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Остапенко

Третья сеяная испанка Гарбинье Мугуруса вышла в третий круг турнира в Риме, в трёх сетах обыграв представляющую Латвию Елену Остапенко, которая начала соревнования в столице Италии с квалификации, со счётом 2:6, 6:2, 6:1.

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Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Мугуруса 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Остапенко 4 эйса, 10 двойных ошибок и 4 брейка. Мугуруса второй год подряд выигрывает у Остапенко в Риме.

За выход в четвертьфинал испанка поспорит с немкой Юлией Гёргес.
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