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17 мая 2017, 23:01 | Теннис | Чемпионат.com

Куэрри стал соперником Тима в третьем круге «Мастерса» в Риме

Американец Сэм Куэрри вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, в двух сетах обыграв вышедшего из квалификации немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:3.

Американец Сэм <span class=error>Куэрри</span> вышел в третий круг турнира серии <span class=error>Мастерс</span>-1000 в Риме в двух сетах обыграв вышедшего из квалификации немца <nobr>Яна-Леннарда</nobr> <span class=error>Штруффа</span> со счётом 6:4 6:3. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Куэрри семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Штруффа четыре эйса и одна ошибка на подаче. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Куэрри поспорит с австрийцем Домиником Тимом, получившим от организаторов восьмой номер посева.
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