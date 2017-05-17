Макарова обыграла Цибулкову во втором круге турнира в Риме
Россиянка Екатерина Макарова пробилась в третий круг турнира в Риме.
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Во втором круге она нанесла поражение словачке Доминике Цибулковой со счётом 1:6, 6:1, 6:3.
Матч длился 1 час 49 минут, и за это время Макарова сделала 4 эйса, 6 раз ошиблась при подаче и реализовала 6
В следующем раунде россиянка сразится с голландкой Кики Бертенс, которая в своём матче одержала победу над американкой Катрин Беллис.
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