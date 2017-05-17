Макарова обыграла Цибулкову во втором круге турнира в Риме

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во втором круге она нанесла поражение словачке Доминике Цибулковой со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 49 минут, и за это время Макарова сделала 4 эйса, 6 раз ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов. Цибулкова дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и взяла 4 подачи соперницы.

В следующем раунде россиянка сразится с голландкой Кики Бертенс, которая в своём матче одержала победу над американкой Катрин Беллис.