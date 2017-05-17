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17 мая 2017, 21:21 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова обыграла Цибулкову во втором круге турнира в Риме

Россиянка Екатерина Макарова пробилась в третий круг турнира в Риме.

Россиянка Екатерина <span class=error>Макарова</span> пробилась в третий круг турнира в Риме. Увеличить
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Во втором круге она нанесла поражение словачке Доминике Цибулковой со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 49 минут, и за это время Макарова сделала 4 эйса, 6 раз ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов. Цибулкова дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и взяла 4 подачи соперницы.

В следующем раунде россиянка сразится с голландкой Кики Бертенс, которая в своём матче одержала победу над американкой Катрин Беллис.
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