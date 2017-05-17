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17 мая 2017, 20:02 | Теннис | Чемпионат.com

В. Уильямс и Бачински вышли в третий круг турнира в Риме

Американка Винус Уильямс, получившая от организаторов девятый номер посева, вышла в третий круг турнира в Риме, в двух сетах обыграв украинку Лесю Цуренко со счётом 6:4, 6:3.

Американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> получившая от организаторов девятый номер посева вышла в третий круг турнира в Риме в двух сетах обыграв украинку <span class=error>Лесю</span> <span class=error>Цуренко</span> со счётом 6:4 6:3. Увеличить
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Теннисистки провели на корте полтора часа. Уильямс реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила четыре двойные ошибки. На счету Цуренко три брейка и шесть ошибок на подаче. За выход в четвертьфинал Уильямс сыграет с британкой Йоханной Контой (5).

В другом матче швейцарка Тимя Бачински в двух сетах обыграла чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:4, 6:2. Следующей соперницей Бачински станет вторая сеяная чешка Каролина Плишкова.
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