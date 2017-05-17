В. Уильямс и Бачински вышли в третий круг турнира в Риме
Американка Винус Уильямс, получившая от организаторов девятый номер посева, вышла в третий круг турнира в Риме, в двух сетах обыграв украинку Лесю Цуренко со счётом 6:4, 6:3.
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Теннисистки провели на корте полтора часа. Уильямс реализовала пять
В другом матче швейцарка Тимя Бачински в двух сетах обыграла чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:4, 6:2. Следующей соперницей Бачински станет вторая сеяная чешка Каролина Плишкова.
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