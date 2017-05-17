Раонич вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Хааса
Пятый сеяный канадец Милош Раонич вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, в двух сетах обыграв немца Томми Хааса со счётом 6:4, 6:3.
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Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. 26-летний Раонич десять раз подал навылет и реализовал два
За выход в четвертьфинал Раонич сыграет с чехом Томашем Бердыхом, получившим от организаторов 12-й номер посева.
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