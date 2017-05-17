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17 мая 2017, 19:13 | Теннис | Чемпионат.com

Раонич вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Хааса

Пятый сеяный канадец Милош Раонич вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, в двух сетах обыграв немца Томми Хааса со счётом 6:4, 6:3.

Пятый сеяный канадец <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> вышел в третий круг турнира серии <span class=error>Мастерс</span> в Риме в двух сетах обыграв немца <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хааса</span> со счётом 6:4 6:3. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. 26-летний Раонич десять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету 39-летнего Хааса один эйс и три двойные ошибки. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 3−0 в пользу Раонича.

За выход в четвертьфинал Раонич сыграет с чехом Томашем Бердыхом, получившим от организаторов 12-й номер посева.
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