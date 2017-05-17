Раонич вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Хааса

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Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. 26-летний Раонич десять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету 39-летнего Хааса один эйс и три двойные ошибки. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 3−0 в пользу Раонича.

За выход в четвертьфинал Раонич сыграет с чехом Томашем Бердыхом, получившим от организаторов 12-й номер посева.