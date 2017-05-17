Шарапова и Roland Garros. Укрощение строптивой

Накануне организаторы Открытого чемпионата Франции объявили о том, что российская суперзвезда Мария Шарапова, после дисквалификации не попадающая по рейтингу на второй в сезоне турнир «Большого шлема», не получит ни одно из шести специальных приглашений в основную сетку соревнованиях, ни даже одну из шести wild card в квалификацию. Вместо двукратной победительницы Roland Garros в Париже через полторы недели без отбора выступят, к примеру, француженка малагасийского происхождения Тесса Андрианяфитримо (267-я ракетка мира) и француженка вьетнамского происхождения Ализе Лим (245-я ракетка мира).

Кроме того, приглашение в мужскую квалификацию получил француз Констан Лестьенн (253-й номер рейтинга ATP), который в апреле отбыл семимесячную дисквалификацию за незаконные ставки на тотализаторе. Напомню, что главной причиной отказа Шараповой стала борьба за чистоту спорта. «У нас есть приглашения для тех, кто возвращается после травм, но не для тех, кто возвращается после дисквалификации», — заявил глава Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли. С такой формулировкой не согласился даже глава WTA Стив Саймон, заявивший, что никто не должен наказывать спортсмена после отбытой дисквалификации.

ЧУЖИЕ СЧЕТЫ

Французская федерация и лично Бернар Джудичелли, наверное, думают, что продемонстрировали всему миру принципиальность и благородство. Ведь отсутствие на корте Марии Шараповой существенно понизит рейтинг турнира и его коммерческую привлекательность. Донкихоты из Парижа публично наплевали на деньги ради великой цели борьбы за чистоту спорта. Впрочем, есть и другая точка зрения, которая состоит в том, что организаторы Roland Garros на самом деле продемонстрировали свою трусость и недальновидность. Испугавшись критиков Шараповой, они предпочли стерильную серость ярчайшей афише, пусть и с налетом скандальности.

Почему некоторые топ-теннисистки сегодня позволяют себе резкие высказывания о Шараповой и ее допинговой истории, в принципе понятно. Во-первых, россиянка — их прямая конкурентка, во-вторых, Мария всегда сторонилась теннисной тусовки (отчего ее обвиняют в высокомерии), а, в третьих, многие завидуют ее коммерческим и спортивных успехам. Но вот должны ли организаторы турниров тоже заниматься «укрощением строптивой» и сводить с ней чужие счеты? Нынешняя резонансная история, наоборот — дополнительный повод для привлечения публики на трибуны и к телеэкранам. Скандал вокруг суперзвезды — подарок для любого промоутера в шоу-бизнесе и профессиональном спорте. Для любого, кроме Французской федерации тенниса.

ПРИЧУДЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

По большому счету изначальная задача wild card — именно повышение привлекательности соревнований за счет увеличения количества игроков, которые интересны зрителям. Правда, в теннисе специальные приглашения национальные федерациями используют и в других целях — для помощи «местным игрокам». Wild card помогают талантливой молодежи из стран-организаторов побыстрее выбираться на свет из глубин рейтинга. Именно поэтому на том же Roland Garros обладатели приглашений — как правило французы (за исключением карт, которые по обмену получают представители США и Австралии).

Однако приглашения порой достаются и иностранным звездам. Так в 2004-м году wild card в Париже получила легендарная американка Мартина Навратилова, решившая тряхнуть стариной в женской сетке. В 2008-м приглашение выписали бразильцу Густаво Куэртену, а в 2009-м — аргентинцу Гастону Гаудио. Оба в прошлом, как и Шарапова, были победителями турнира. Что касается «отсидевших за допинг», то и здесь есть прецеденты. Например, в 2013-м wild card на другой турнир «Большого шлема» — US Open — получила Мартина Хингис, отбывшая два года за кокаин. Правда, Хингис выступала в Нью-Йорке в женском парном разряде, но в контексте «борьбы за чистоту спорта» это ничего не меняет.

У Шараповой были все основания на то, чтобы претендовать на приглашение в Париж в этом году. И решение Французской федерации тенниса — это не вынужденная мера, не бизнес и не спорт, а упрямство и политика. Хотя, организаторы любого турнира имеют право на любые причуды, и никаких правил и регламентов они не нарушили. Тем более что Мария теоретически могла бы оказаться за бортом Roland Garros и по чисто медицинским показателям.

ПОРА ПОДУМАТЬ О СЕБЕ

Сейчас бесполезно гадать, что стало причиной травмы Шараповой на турнире в Риме во вторник — потеря концентрации на фоне плохих новостей из Парижа или неготовность россиянки к соревновательным нагрузкам. Но факт остается фактом — Мария в данный момент испытывает проблемы с левым бедром (которое и ранее подводило нашу теннисистку). Дай бог, чтобы травма оказалась несерьезной, и россиянка на следующей неделе смогла бы сыграть в Страсбуре (где ей вроде бы готовы дать wild card). Однако штабу Шарапову в любом случае стоит поумерить пыл и, быть может, изменить турнирную стратегию.

После 15-месячного простоя Мария за 21 день провела 8 матчей, которые ясно обозначили нынешний расклад. Форма Шараповой пока не позволяет ей конкурировать с лидерами рейтингами WTA. Программу-максимум — завоевание места в квалификации Roland Garros и в основной сетке Уимблдона — выполнить не удалось. Программа-минимум — получение игровой практики — себя исчерпала, причем, с учетом возможно травмы, даже с лихвой. Теперь пришла пора расставить приоритеты на этот сезон.

«Если случившееся в Риме — это то, что нужно, чтобы подняться снова, то я нахожусь на своем пути. Никакие слова, игры или действия никогда не помешают мне достичь своей мечты», — написала Мария в своем Твиттере. Главной целью для россиянки теперь, например, может стать, американская серия турниров и US Open. В юности, выполняя волю спонсоров, она и так слишком часто рисковала своим здоровьем, выступая с травмой на кортизоне. Такие подвиги больше никому не нужны — рейтинги того не стоят. Шараповой пора подумать о себе.

КОМУ ДАЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ROLAND GARROS

Мужчины. Основная сетка. Жульен Беннето (103-й номер рейтинга), Кантен Гали (127), Матиас Бург (158), Лоран Локоли (274), Беньямин Бонзи (306), Александр Мюллер (314). Квалификация. Глеб Сахаров (211), Констан Лестьенн (253), Жонатан Эйссерик (269), Максим Ому (277), Кальвин Эмери (283), Максим Жанвье (293), Корентин Муте (361), Жорж Баррер (374), Жоффрей Бланкано (451).

Женщины. Основная сетка. Фиона Ферро (202), Мартилл Жорж (208), Амандин Эсс (220), Ализе Лим (245), Хлоя Паке (254), Тесса Андрианяфитримо (267). Квалификация. Ормони Тан (372), Маньон Арканьоли (395), Жесика Понке (442), Жаде Суврейн (459), Одри Альби (468), Ясмин Мансури (67 — юниорский рейтинг).

Все теннисисты представляют Францию. Еще по одной WC в основных сетках по обмену распределят федерации тенниса США и Австралии.