Шарапову не пустили на «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на «Ролан Гаррос». Именно такой приговор вынесла Французская федерация тенниса (FFT) во вторник, 16 мая. Напомним, что дисквалификация Шараповой за употребление мельдония завершилась 26 апреля, и теннисистка уже приняла участие в ряде турниров, получив wild card на соревнования в Штутгарте, Риме и Мадриде.

Однако организаторы главного события грунтового сезона Открытого чемпионата Франции долгое время тянули с решением. Дело в том, что.

заявка в основную сетку турнира закрылась до истечения срока отстранения спортсменки, и Шарапова была вынуждена надеяться лишь на благосклонность FFT.

Конфликт мнений возник из-за причины продолжительного отсутствия и, как следствие, потери рейтинга. В истории уже было немало примеров, когда известных теннисистов, пропустивших много времени из-за травмы или других объективных обстоятельств, приглашали на турниры самого высокого уровня. С известностью и популярностью у Шараповой точно проблем нет, но причина заставила задуматься руководителей французской федерации.

Вопрос муссировался на протяжении нескольких недель. FFT долгое время откладывала решение — сначала до мая, а затем до 15-го мая, и, наконец, вынесла решение не в пользу россиянки и не дала wild card ни в основную сетку, ни в квалификацию. Президент FFT Бернар Джудичелли объяснил решение организации.

«Я не могу отнять у нее ее титулы, но сегодня я и не могу предоставить ей приглашение. Победы в Париже она одержала без какой-либо помощи со стороны. Есть приглашения для тех, кто возвращается после травм, но не для тех, кто возвращается после дисквалификации. Только она сама сможет снова бороться за победы, — цитирует Джудичелли «Спорт-Экспресс».

Директор «Ролан Гаррос», известный в прошлом теннисист, Ги Форже еще до решения федерации говорил о том, что любое решение организаторов будет подвержено критике, и всегда найдутся и противники и сочувствующие.

Форже был абсолютно прав, и теннисная общественность отреагировала на это по-разному. Больше всего критикуют французов, конечно же, в России. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал такое решение субъективным.

«Французская федерация тенниса может принимать любые решения, но я лично считаю, что это неправильно — человек, который дважды выигрывал «Ролан Гаррос», заслуживает wild card. Ясно, что здесь решающую роль сыграла история с мельдонием, но организаторы должны были учесть, что это ошибка не Маши, а прежде всего, ее менеджмента. Мне кажется, Шарапову должны были приглашать — у нее в остальном безупречная репутация и она может быть примером для подражания любого спортсмена. Я считаю такую точку зрения необъективной по отношению к тому, что произошло. Но у организаторов другое мнение, — сказал Тарпищев.

Министр спорта Павел Колобков поддержал Шарапову и выразил мнение, что трудности ее только закалят.

«Мне искренне жаль, что оргкомитет турнира принял такое решение, ведь она — одна из сильнейших теннисисток в мире, Мария заслужила право участия в этих соревнованиях. И своими выступлениями после долгого перерыва в том числе. Я хочу сказать, что любого спортсмена сложности должны только закалять, тем более спортсмена такого уровня. Значит, будем бороться дальше, — заявил чиновник ТАСС.

С юридической точки зрения никаких претензий у Шараповой к организаторам быть не может, и они были вправе вынести любое решение. Об этом рассказал «Газете.Ru» партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«Судиться Шараповой точно не стоит, да и никаких оснований для этого у нее нет — организаторы турнира имели полное право не выдавать специальное приглашение спортсменке, которая была дисквалифицирована за употребление допинга. Решение организаторов, причем, вполне можно понять, поскольку выдача приглашения Шараповой породила бы прецедент, после которого все дисквалифицированные спортсмены требовали бы после возвращения такого же к себе отношения. Спортсменке стоит сосредоточиться на том, чтобы восстановить свой имидж путем усиленной работы и выигрышей. Судебные иски и юристы в этом ей помогут мало , — подчеркнул эксперт.

Не обошлось и без словесных перепалок. Вице-президент ФТР Евгений Кафельников по-философски отнесся к решению оргкомитета «Ролан Гаррос» и не исключил, что FFT, возможно, поступили правильно.

«Для меня это значит лишь одно! «Ролан Гаррос» показал, что сам турнир значит больше, чем один игрок. Может быть, это и правильно, — написал бывшая первая ракетка мира в своем твиттере.

Ему оппонировала эка-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе: «Для российского тенниса ничего хорошего не произошло. Радоваться нечему».

На что Кафельников ответил: «Теннис — это мировой спорт, а не российский».

В критике функционера Чакветадзе пошла еще дальше:

«Если вице-президента российской федерации (тенниса) не трогают такие проблемы, то это дно».

Проблема возникла серьезная, и однозначного ответа нет. Теперь Шарапова будет ждать решения организаторов уже другого турнира Большого шлема — «Уимблдона». Заявка на сетку турнира будет основана на рейтинге теннисистов на 22 мая, и россиянка сможет начать свой путь лишь с квалификации. У английского лаун-теннисного клуба есть возможность дать россиянке wild card в основную сетку, но есть опасение, что прецедент, созданный FFT, может повлиять на решение англичан.

Правда, сейчас основной задачей Марии станет восстановление от травмы, которую она получила во время матча второго раунда турнира в Риме. Во втором сете встречи с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони Шарапова попросила медицинский тайм-аут, а позднее снялась из-за травмы левого бедра. На послематчевой пресс-конференции теннисистка подтвердила травму.

«Извиняюсь за то, что мне пришлось сняться сегодня в связи с травмой левого бедра. Я пройду все необходимые исследования, чтобы убедиться, что она не очень серьезна. И хочу поблагодарить турнир за то, что предоставил мне возможность вновь сыграть в этом особом месте», — сказала Шарапова.