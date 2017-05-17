«Ролан Гаррос» без Шараповой — удар для болельщиков
Руководство французского теннисного турнира не пустило именитую россиянку на соревнования.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С 22 мая по 11 июня в Париже пройдет один из самых престижных теннисных турниров мировой серии WTA (Всемирная теннисная ассоциация) «Ролан Гаррос». Несмотря на ожидания экспертов и любителей этого вида спорта, в 2017 году организаторы приняли решение не выдавать
Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли объяснил недопуск российской теннисистки данью уважения к «честному духу игры».
— Мне жаль, что Мария не выступит на «Ролан Гаррос», мне жаль ее болельщиков, но мы можем давать
Однако президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не согласен с позицией французского коллеги.
— Организаторы «Ролан Гаррос» вправе сами решать, кому выдавать
Шарапова — великая российская спортсменка с безупречной репутацией. То, что с ней произошло, — не ее ошибка, а недочет менеджеров. Уверен, несмотря на эту неприятную историю с дисквалификацией, она заслуживала выступления на турнире во Франции.
Известную российскую теннисистку Анну Чакветадзе также крайне удивило решение не допускать Шарапову к участию в турнире «Ролан Гаррос». Она считает, что отсутсвие прославленной спортсменки скажется на зрелищности соревнований.
— Я не сомневалась, что организаторы «Ролан Гаррос» дадут
Мария Шарапова неоднократно становилась первой ракеткой мира. На ее счету более 30 титулов, в том числе победы на таких престижных турнирах, как Уимблдон, US Open, «Ролан Гаррос», Australian Open. В 2012 году Мария завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.
Россиянка не появлялась на корте 15 месяцев
В отличие от многих спортсменов, проходивших по «мельдониевым делам», Шарапова была наказана длительной дисквалификацией. Теннисистка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), в результате чего дисквалификация была сокращена с двух до полутора лет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter