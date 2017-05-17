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С 22 мая по 11 июня в Париже пройдет один из самых престижных теннисных турниров мировой серии WTA (Всемирная теннисная ассоциация) «Ролан Гаррос». Несмотря на ожидания экспертов и любителей этого вида спорта, в 2017 году организаторы приняли решение не выдавать уайлд-кард (особое приглашение спортсмену или команде, не прошедшим общую квалификацию на соревнование. — «Известия») Марии Шараповой —российская спортсменка не попала ни в квалификацию, ни в основную сетку турнира.

Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли объяснил недопуск российской теннисистки данью уважения к «честному духу игры».

— Мне жаль, что Мария не выступит на «Ролан Гаррос», мне жаль ее болельщиков, но мы можем давать уайлд-кард теннисистам, возвращающимся после травм, но не после допинговой дисквалификации. Мы должны уважать дух честной игры. Мы будем рады видеть Шарапову на «Ролан Гаррос», когда она попадет на турнир по рейтингу, — прокомментировал решение организаторов Гьюдичелли.

Однако президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не согласен с позицией французского коллеги.

— Организаторы «Ролан Гаррос» вправе сами решать, кому выдавать уайлд-кард, а кому нет, — поделился с «Известиями» функционер. — В Штутгарте и Риме руководители пригласили Марию на свои турниры, а вот мои французские коллеги пошли по иному пути. Они вправе делать так, как считают нужным, мы должны принять их позицию. Однако выражу свое мнение: я не согласен с руководителями «Ролан Гаррос».

Цитата Мария дважды выигрывала этот турнир, и было бы логично отдать ей дань уважения и предоставить место в соревнованиях.

Шарапова — великая российская спортсменка с безупречной репутацией. То, что с ней произошло, — не ее ошибка, а недочет менеджеров. Уверен, несмотря на эту неприятную историю с дисквалификацией, она заслуживала выступления на турнире во Франции.

Известную российскую теннисистку Анну Чакветадзе также крайне удивило решение не допускать Шарапову к участию в турнире «Ролан Гаррос». Она считает, что отсутсвие прославленной спортсменки скажется на зрелищности соревнований.

— Я не сомневалась, что организаторы «Ролан Гаррос» дадут уайлд-кард Шараповой, дважды одержавшей в нем победу, — призналась «Известиям» Чакветадзе. — Но то, что произошло, стало для меня настоящим шоком. Уверена, что от подобного решения руководителей пострадают в первую очередь болельщики.

Мария Шарапова неоднократно становилась первой ракеткой мира. На ее счету более 30 титулов, в том числе победы на таких престижных турнирах, как Уимблдон, US Open, «Ролан Гаррос», Australian Open. В 2012 году Мария завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

Россиянка не появлялась на корте 15 месяцев из-за дисквалификации, наложенной на нее за употребление препарата милдронат, содержащего вещество мельдоний. О нарушении антидопинговых правил российская теннисистка объявила на специальной пресс-конференции в начале марта 2016 года. Тогда Шарапова призналась, что использовала милдронат после 1 января 2016-го — то есть после того, как он был официально запрещен. О запрете препаратов, содержащих мельдоний, она тогда попросту не знала.

В отличие от многих спортсменов, проходивших по «мельдониевым делам», Шарапова была наказана длительной дисквалификацией. Теннисистка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), в результате чего дисквалификация была сокращена с двух до полутора лет.