Надаль вышел в третий круг турнира в Риме после отказа Альмагро от продолжения борьбы
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.
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Надаль, получивший четвертый номер посева, в среду в матче второго круга встречался с соотечественником Николасом Альмагро. В первом сете при счете 3:0 в пользу Надаля Альмагро отказался от продолжения борьбы.
Следующим соперником Надаля станет либо американец Джек Сок (13), либо чех Иржи Веселы.
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