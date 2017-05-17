Надаль вышел в третий круг турнира в Риме после отказа Альмагро от продолжения борьбы

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Надаль, получивший четвертый номер посева, в среду в матче второго круга встречался с соотечественником Николасом Альмагро. В первом сете при счете 3:0 в пользу Надаля Альмагро отказался от продолжения борьбы.

Следующим соперником Надаля станет либо американец Джек Сок (13), либо чех Иржи Веселы.