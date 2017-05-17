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17 мая 2017, 15:58 | Теннис | Р-Спорт

Надаль вышел в третий круг турнира в Риме после отказа Альмагро от продолжения борьбы

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.

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Надаль, получивший четвертый номер посева, в среду в матче второго круга встречался с соотечественником Николасом Альмагро. В первом сете при счете 3:0 в пользу Надаля Альмагро отказался от продолжения борьбы.

Следующим соперником Надаля станет либо американец Джек Сок (13), либо чех Иржи Веселы.
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