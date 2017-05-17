Анастасия Павлюченкова одолела Анастасию Севастову на турнире в Риме
17-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, одержала победу над латвийкой Анастасией Севастовой, занимающей 18-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (4), 6/2 во втором раунде соревнований в Риме.
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Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время 25-летняя Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков, а её 27-летняя соперница выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре
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