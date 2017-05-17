Анастасия Павлюченкова одолела Анастасию Севастову на турнире в Риме

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Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время 25-летняя Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков, а её 27-летняя соперница выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу россиянки.