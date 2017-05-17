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https://sport.mail.ru/news/tennis/29773953/
17 мая 2017, 15:23 | Теннис | GoTennis.ru

Internazionali BNL d’Italia. Каролина Плишкова отдала Лорен Дэвис лишь два гейма

Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, обыграла американку Лорен Дэвис, занимающую 27-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1 во втором круге турнира в Риме.

Третья ракетка мира чешка Каролина <span class=error>Плишкова</span> обыграла американку <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> занимающую 27-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/1 6/1 во втором круге турнира в Риме. Увеличить
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За 58 минут матча 25-летняя Плишкова сделала пять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Дэвис один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу американки.
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