Internazionali BNL d’Italia. Каролина Плишкова отдала Лорен Дэвис лишь два гейма

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За 58 минут матча 25-летняя Плишкова сделала пять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Дэвис один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу американки.