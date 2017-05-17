Internazionali BNL d’Italia. Каролина Плишкова отдала Лорен Дэвис лишь два гейма
Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, обыграла американку Лорен Дэвис, занимающую 27-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1 во втором круге турнира в Риме.
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За 58 минут матча 25-летняя Плишкова сделала пять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять
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