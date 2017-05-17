Рим. Элина Свитолина преодолела барьер второго круга соревновний
11-я ракетка мира, украинка Элина Свитолина, взяла верх над француженкой Ализе Корне, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 7/6 (11) во втором круге турнира в Риме.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время они допустили по две двойные ошибки. При этом 22-летняя Свитолина сделала один эйс и три брейка, а её 27-летняя соперница дважды подала навылет и реализовала два
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