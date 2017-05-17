Рим. Элина Свитолина преодолела барьер второго круга соревновний

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Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время они допустили по две двойные ошибки. При этом 22-летняя Свитолина сделала один эйс и три брейка, а её 27-летняя соперница дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.