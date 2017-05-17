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https://sport.mail.ru/news/tennis/29773708/
17 мая 2017, 15:08 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Элина Свитолина преодолела барьер второго круга соревновний

11-я ракетка мира, украинка Элина Свитолина, взяла верх над француженкой Ализе Корне, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 7/6 (11) во втором круге турнира в Риме.

11-я ракетка мира украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина взяла верх над француженкой <span class=error>Ализе</span> Корне занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 7/6 (11) во втором круге турнира в Риме. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время они допустили по две двойные ошибки. При этом 22-летняя Свитолина сделала один эйс и три брейка, а её 27-летняя соперница дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.
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