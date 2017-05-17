Мария Шарапова: Никакие слова или действия не могут остановить на пути к мечтам

Шарапова в конце апреля провела первый официальный матч (на турнире в Штутгарте) после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Организаторы турнира в Германии предоставили россиянке wild card. Во вторник глава Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли сообщил, что двукратная победительница «Ролан Гаррос» Шарапова не получит wild card ни в квалификации, ни в основной сетке и, таким образом, не выступит на турнире, который пройдет с 28 мая (стадия квалификации стартует 22 мая) по 11 июня. Джудичелли добавил, что «теперь все зависит только от Шараповой, она должна вернуться и побеждать снова сама».

«Если это то, что нужно, чтобы вновь оказаться на самом верху, то в любом случае я в деле, каждый день. Никакие слова, игры или действия не смогут остановить меня на пути к моим мечтам. А у меня их множество», — гласит сообщение в микроблоге Шараповой в Twitter.

В среду вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что отказ организаторов «Ролан Гаррос» от выдачи Шараповой wild card для выступления на турнире вызвал недоумение у всего теннисного мира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/Rtpywk8iKt">pic.twitter.com/Rtpywk8iKt</a></p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/864794112121335811">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>