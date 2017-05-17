Мария Шарапова: Никакие слова или действия не могут остановить на пути к мечтам
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова, ранее не получившая wild card для участия в Открытом чемпионате Франции, заявила, что никакие слова или действия не смогут остановить ее на пути к мечтам.
Шарапова в конце апреля провела первый официальный матч (на турнире в Штутгарте) после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Организаторы турнира в Германии предоставили россиянке wild card. Во вторник глава Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли сообщил, что двукратная победительница «Ролан Гаррос» Шарапова не получит wild card ни в квалификации, ни в основной сетке и, таким образом, не выступит на турнире, который пройдет с 28 мая (стадия квалификации стартует 22 мая) по 11 июня. Джудичелли добавил, что «теперь все зависит только от Шараповой, она должна вернуться и побеждать снова сама».
«Если это то, что нужно, чтобы вновь оказаться на самом верху, то в любом случае я в деле, каждый день. Никакие слова, игры или действия не смогут остановить меня на пути к моим мечтам. А у меня их множество», — гласит сообщение в микроблоге Шараповой в Twitter.
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