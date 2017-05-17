Кеи Нишикори вышел в 1/8 финала соревнований в Риме

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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 27-летний Нишикори сделал три эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 35-летний Феррер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 9:4 в пользу японца.