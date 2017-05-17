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17 мая 2017, 15:00 | Теннис | GoTennis.ru

Кеи Нишикори вышел в 1/8 финала соревнований в Риме

Девятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, нанёс поражение испанцу Давиду Ферреру, занимающему 30-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/2 во втором круге «Мастерса» в Риме.

Девятая ракетка мира японец <span class=error>Кеи</span> <span class=error>Нишикори</span> нанёс поражение испанцу Давиду <span class=error>Ферреру</span> занимающему 30-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 6/2 во втором круге <span class=error>Мастерса</span> в Риме. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 27-летний Нишикори сделал три эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 35-летний Феррер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 9:4 в пользу японца.
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