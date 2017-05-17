Фабио Фоньини стал первым итальянцем за десять лет, которому удалось обыграть лидера рейтинга
Фабио Фоньини, который во втором круге «Мастерса» в Риме взял верх над британцем Энди Марреем, стал первым итальянцем с 2007 года, которому удалось обыграть лидера рейтинга. В последний раз это тоже произошло на турнире в Риме десять лет назад, когда Филиппо Воландри одолел Роджера Федерера.
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Маррей, в свою очередь, стал первым действующим победителем соревнований Internazionali BNL d’Italia с 2008 года.
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