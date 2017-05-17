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https://sport.mail.ru/news/tennis/29773213/
17 мая 2017, 14:47 | Теннис | GoTennis.ru

Фабио Фоньини стал первым итальянцем за десять лет, которому удалось обыграть лидера рейтинга

Фабио Фоньини, который во втором круге «Мастерса» в Риме взял верх над британцем Энди Марреем, стал первым итальянцем с 2007 года, которому удалось обыграть лидера рейтинга. В последний раз это тоже произошло на турнире в Риме десять лет назад, когда Филиппо Воландри одолел Роджера Федерера.

<span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> который во втором круге <span class=error>Мастерса</span> в Риме взял верх над британцем <span class=error>Энди</span> <span class=error>Марреем</span> стал первым итальянцем с 2007 года которому удалось обыграть лидера рейтинга. В последний раз это тоже произошло на турнире в Риме десять лет назад когда <span class=error>Филиппо</span> <span class=error>Воландри</span> одолел Роджера <span class=error>Федерера</span>. Увеличить
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Маррей, в свою очередь, стал первым действующим победителем соревнований Internazionali BNL d’Italia с 2008 года.
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