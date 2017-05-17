Кики Бертенс отдала своей сопернице лишь четыре гейма на турнире в Риме
20-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, переиграла американку Кэтрин Кэртан Беллис, занимающую 53-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/0 во втором круге турнира в Риме.
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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 25-летняя Бертенс сделала шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять
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