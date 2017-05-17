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https://sport.mail.ru/news/tennis/29772220/
17 мая 2017, 13:38 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс отдала своей сопернице лишь четыре гейма на турнире в Риме

20-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, переиграла американку Кэтрин Кэртан Беллис, занимающую 53-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/0 во втором круге турнира в Риме.

20-я ракетка мира голландка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> переиграла американку <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Кэртан</span> <span class=error>Беллис</span> занимающую 53-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 6/0 во втором круге турнира в Риме. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 25-летняя Бертенс сделала шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 18-летняя Беллис один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменок.
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