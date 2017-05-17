Кики Бертенс отдала своей сопернице лишь четыре гейма на турнире в Риме

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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 25-летняя Бертенс сделала шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 18-летняя Беллис один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменок.