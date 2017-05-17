ATP опробует новый формат матчей на Итоговом турнире U-21
ATP сообщила, что на Итоговом турнире ATP среди игроков не старше 21 года, который пройдёт в ноябре в Милане, будет опробован новый формат проведения матчей. Такую информацию сообщил журналист Бен Ротенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Все встречи будут проводиться в формате пяти сетов, в каждом из который будет по четыре гейма. При счёте 3/3 будет играться
Кроме того, организаторы сократили время на разминку. Она будет длиться ровно пять минут после выхода на корт второго игрока. Также теперь судьи буду использовать секундомер для контроля времени между розыгрышами и при смене сторон.
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В случае если при подаче мяч попадёт в трос, но перелетит и попадёт в нужный квадрат корта, переподачи не будет.
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