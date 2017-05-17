ATP опробует новый формат матчей на Итоговом турнире U-21

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Все встречи будут проводиться в формате пяти сетов, в каждом из который будет по четыре гейма. При счёте 3/3 будет играться тай-брейк, а при счёте 40:40 в геймах будет проводиться решающий розыгрыш.

Кроме того, организаторы сократили время на разминку. Она будет длиться ровно пять минут после выхода на корт второго игрока. Также теперь судьи буду использовать секундомер для контроля времени между розыгрышами и при смене сторон.

За матч теннисисты смогут один раз брать медицинский тайм-аут. Также им будет предоставлена возможность общаться с тренерами с определённый момент матча, но при этом наставники не смогут выходить на корт.

В случае если при подаче мяч попадёт в трос, но перелетит и попадёт в нужный квадрат корта, переподачи не будет.