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https://sport.mail.ru/news/tennis/29770646/
17 мая 2017, 12:11 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Марии Шараповой предстоит непростое возвращение

Серб Новак Джокович прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова не получила wild card на «Ролан Гаррос».

Серб <span class=error>Новак</span> Джокович прокомментировал тот факт что россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> не получила <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Конечно, что Марии эта новость стала крайне неприятной, но такое случается. На какие-то турниры её будут приглашать, на какие-то — нет. К сожалению, сейчас она не получила wild card на турнир «Большого шлема», который очень важен для неё.

Теперь Марии предстоит непростое возвращение. Её не было в Туре довольно долго, так что сейчас ей лучше набраться терпения, чтобы вновь подняться в рейтинге и заиграть на привычном для себя уровне, — приводит слова Джоковича AP.
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