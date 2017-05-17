Новак Джокович: Марии Шараповой предстоит непростое возвращение

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«Конечно, что Марии эта новость стала крайне неприятной, но такое случается. На какие-то турниры её будут приглашать, на какие-то — нет. К сожалению, сейчас она не получила wild card на турнир «Большого шлема», который очень важен для неё.

Теперь Марии предстоит непростое возвращение. Её не было в Туре довольно долго, так что сейчас ей лучше набраться терпения, чтобы вновь подняться в рейтинге и заиграть на привычном для себя уровне, — приводит слова Джоковича AP.