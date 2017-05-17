Новак Джокович: Марии Шараповой предстоит непростое возвращение
Серб Новак Джокович прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова не получила wild card на «Ролан Гаррос».
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Видимо, что-то случилось...
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«Конечно, что Марии эта новость стала крайне неприятной, но такое случается. На
Теперь Марии предстоит непростое возвращение. Её не было в Туре довольно долго, так что сейчас ей лучше набраться терпения, чтобы вновь подняться в рейтинге и заиграть на привычном для себя уровне, — приводит слова Джоковича AP.
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