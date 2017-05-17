Мирьяна Лючич-Барони: Надеюсь, травма Шараповой не очень серьёзная

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«Думаю, наш поединок получился просто отличным, хотя концовка у него была довольно странная. Никогда не испытываешь удовольствия, когда победа достаётся таким путём. Надеюсь, травма Шараповой не очень серьёзная, и желаю ей скорейшего восстановления.

Я здорово провела первую партию, не считая того гейма, где я допустила две двойные ошибки подряд, из-за чего и проиграла его. В тот момент я потеряла контроль над матчем. Я сама в этом виновата, но и Мария действовала прекрасно. Она постоянно оказывала давление.

В третьем сете я была максимально сосредоточена. Несмотря на проигрыш первого гейма, я сохраняла позитивный настрой и была настроена на победу. Я предчувствовала, что на этот раз наш поединок продлится дольше, чем встреча в Мадриде.