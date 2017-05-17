Мирьяна Лючич-Барони: Надеюсь, травма Шараповой не очень серьёзная
Хорватка Мирьяна
Лючич-Барони прокомментировала свой выход в третий круг турнира в Риме.
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Видимо, что-то случилось...
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«Думаю, наш поединок получился просто отличным, хотя концовка у него была довольно странная. Никогда не испытываешь удовольствия, когда победа достаётся таким путём. Надеюсь, травма Шараповой не очень серьёзная, и желаю ей скорейшего восстановления.
Я здорово провела первую партию, не считая того гейма, где я допустила две двойные ошибки подряд,
В третьем сете я была максимально сосредоточена. Несмотря на проигрыш первого гейма, я сохраняла позитивный настрой и была настроена на победу. Я предчувствовала, что на этот раз наш поединок продлится дольше, чем встреча в Мадриде.
Что касается моего матча против Кербер, то могу сказать, что в прошлом сезоне она доминировала на корте, хотя никто от неё этого не ожидал. Однако ей непросто сохранить этот настрой на долгое время. Прошлый год она провела просто великолепно. Однако если после этого тебе не удаётся выигрывать большое количество матчей, все обвиняют тебя в плохой игре. Иногда такое случается: ты действуешь на высоком уровне, но для победы
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