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17 мая 2017, 10:51 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин продолжает выступление на «Челленджере» в Самарканде

273-я ракетка мира, россиянин Алексей Ватутин, в трёх сетах взял верх над чехом Зденеком Коларжем, занимающим 288-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (3), 6/4, 6/4 во втором круге «Челленджера» в Самарканде (Узбекистан).

273-я ракетка мира россиянин Алексей <span class=error>Ватутин</span> в трёх сетах взял верх над чехом <span class=error>Зденеком</span> <span class=error>Коларжем</span> занимающим 288-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (3) 6/4 6/4 во втором круге Челленджера в Самарканде (Узбекистан). Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время теннисисты допустили по шесть двойных ошибок. При этом 24-летний Ватутин один раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 20-летний оппонент сделал пять эйсов и три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В ¼ финала «Челленджера» в Самарканде Ватутин сыграет либо с американцем Джейсоном Джангом, либо с украинцем Денисом Молчановым.
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