Алексей Ватутин продолжает выступление на «Челленджере» в Самарканде
273-я ракетка мира, россиянин Алексей Ватутин, в трёх сетах взял верх над чехом Зденеком Коларжем, занимающим 288-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (3), 6/4, 6/4 во втором круге «Челленджера» в Самарканде (Узбекистан).
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Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время теннисисты допустили по шесть двойных ошибок. При этом 24-летний Ватутин один раз подал навылет и реализовал пять
В ¼ финала «Челленджера» в Самарканде Ватутин сыграет либо с американцем Джейсоном Джангом, либо с украинцем Денисом Молчановым.
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