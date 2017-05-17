Алексей Ватутин продолжает выступление на «Челленджере» в Самарканде

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Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время теннисисты допустили по шесть двойных ошибок. При этом 24-летний Ватутин один раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 20-летний оппонент сделал пять эйсов и три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В ¼ финала «Челленджера» в Самарканде Ватутин сыграет либо с американцем Джейсоном Джангом, либо с украинцем Денисом Молчановым.