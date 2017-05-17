Глава WTA не согласен с решением о невыдаче Шараповой приглашения на Roland Garros

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Во вторник организаторы турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции — отказали Шараповой в выдаче специального приглашения (wildcard) в основную сетку и квалификацию. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи приглашения, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге WTA.

«Предоставление теннисистам wildcard происходит по усмотрению организаторов турниров. С чем я не согласен, так это с формулировкой Федерации тенниса Франции в их решении относительно Марии Шараповой. Она полностью подчинилась приговору, который был вынесен Спортивным арбитражным судом (CAS), выполнив все условия дисквалификации. Нет никаких оснований наказывать любого игрока по истечении срока действия санкций», — говорится в заявлении.

Саймон также отметил, что поддерживает теннисистов, получивших приглашения. «Я полностью поддерживаю и желаю удачи игрокам, которые получили приглашения. Будут очень интересные две недели на «Ролан Гаррос», — добавил он.

«Ролан Гаррос» является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии. Ранее Шарапова получила приглашения для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом турнире после ее возвращения, который прошел в немецком Штутгарте, она дошла до стадии полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. На турнире в Риме, во вторник вечером россиянка не смогла завершить встречу второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони из- за травмы.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже. Шарапова является двукратной победительницей турнира.