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17 мая 2017, 0:57 | Теннис | Чемпионат.com

С. Уильямс заявила, что не собирается завершать карьеру после рождения ребёнка

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс подтвердила, что планирует вернуться на корт после рождения ребёнка.

23-кратная победительница турниров серии Большого шлема американка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> подтвердила что планирует вернуться на корт после рождения ребёнка. Увеличить
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Отвечая на вопрос журналиста TMZ Sports о том, собирается ли она завершить карьеру после родов, Уильямс-младшая сказала «никогда». Кроме того, она отметила, что предпочитает употреблять в пищу овощи.

Напомним, что в конце декабря 2016 года Серена объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, а 19 апреля стало известно о её беременности.
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