Рим. Энди Маррей взял лишь шесть геймов в поединке с Фабио Фоньини

Спортсмены провели на корте 1 час 33 минуты. За это врем Энди сделал три эйса и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Фабио трижды подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 3:3.

В третьем круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Фоньини сыграет либо с сербом Виктором Троицки, либо с немцем Александром Зверевым.