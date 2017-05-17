Рим. Энди Маррей взял лишь шесть геймов в поединке с Фабио Фоньини
Первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, в матче второго раунда турнира в Риме уступил итальянцу Фабио Фоньини, занимающему 29-е место мировой классификации, — 2/6, 4/6.
Спортсмены провели на корте 1 час 33 минуты. За это врем Энди сделал три эйса и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Фабио трижды подал навылет и реализовал четыре
В третьем круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Фоньини сыграет либо с сербом Виктором Троицки, либо с немцем Александром Зверевым.
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