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https://sport.mail.ru/news/tennis/29765837/
17 мая 2017, 0:43 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Энди Маррей взял лишь шесть геймов в поединке с Фабио Фоньини

Первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, в матче второго раунда турнира в Риме уступил итальянцу Фабио Фоньини, занимающему 29-е место мировой классификации, — 2/6, 4/6.

Спортсмены провели на корте 1 час 33 минуты. За это врем Энди сделал три эйса и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Фабио трижды подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 3:3.

В третьем круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Фоньини сыграет либо с сербом Виктором Троицки, либо с немцем Александром Зверевым.
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