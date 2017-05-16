Шарапова извинилась за необходимость сняться с турнира в Риме из-за травмы
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова принесла извинения болельщикам за снятие с матча второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме
из-за травмы бедра. Заявление россиянки приводит пресс-служба WTA.
Матч между Шараповой и хорваткой Мирьяной
«Приношу извинения за необходимость сняться с турнира
Ранее во вторник организаторы турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции — отказали Шараповой в выдаче специального приглашения (wild card) в основную сетку и квалификацию. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи wild card, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге WTA.
Турнир в Риме является для Шараповой третьим после возвращения в тур. В конце апреля российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в немецком Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации
Турнир в Риме завершится 21 мая.
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