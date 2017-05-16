Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29765471/
16 мая 2017, 23:30 | Теннис | ТАСС

Шарапова извинилась за необходимость сняться с турнира в Риме из-за травмы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова принесла извинения болельщикам за снятие с матча второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме из-за травмы бедра. Заявление россиянки приводит пресс-служба WTA.

Матч между Шараповой и хорваткой Мирьяной Лучич-Барони прошел во вторник и был остановлен в начале третьего сета из-за проблем россиянки с левым бедром. После двух сетов счет был равным — 4:6, 6:3, в третьем выигрывала Шарапова — 2:1.

«Приношу извинения за необходимость сняться с турнира из-за травмы, — говорится в заявлении. — Я пройду необходимые обследования, чтобы убедиться, что травма несерьезна. Хочу поблагодарить организаторов турнира за предоставленную возможность выступить здесь».

Ранее во вторник организаторы турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции — отказали Шараповой в выдаче специального приглашения (wild card) в основную сетку и квалификацию. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи wild card, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге WTA.

Турнир в Риме является для Шараповой третьим после возвращения в тур. В конце апреля российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в немецком Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония. На соревновании в Мадриде россиянка выбыла из борьбы во втором круге.

Турнир в Риме завершится 21 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ

Мутко: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, решение организаторов Roland Garros непонятно

Знарок: хоккеистов сборной России подвели удаления в матче с командой США