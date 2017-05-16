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16 мая 2017, 23:07 | Теннис | ТАСС

Шарапова снялась с матча второго круга турнира WTA в Риме из-за травмы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова не смогла завершить встречу с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме с общим призовым фондом более $2,7 млн.

Встреча была остановлена в начале третьего сета <nobr>из-за </nobr>проблем россиянки с левым бедром после двух сетов счет был равным — 4:6 6:3 в третьем <span class=error>Шарапова</span> вела — 2:1. Увеличить
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© РИА "Новости"

Матч был остановлен в начале третьего сета из-за проблем россиянки с левым бедром. После двух сетов счет был равным — 4:6, 6:3, третий сет был за Шараповой — 2:1.

Ранее во вторник организаторы турнира серии Большого шлема Roland Garros отказали Шараповой в выдаче специального приглашения (wild card) в основную сетку и в квалификацию турнира. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи wild card, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге WTA.

Турнир в Риме является для Шараповой третьим после возвращения в тур. В конце апреля российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония.

На турнире в Мадриде россиянка остановилась на стадии второго круга.

Турнир в Риме завершится 21 мая.
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