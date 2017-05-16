Шарапова снялась с матча второго круга турнира WTA в Риме из-за травмы
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова не смогла завершить встречу с хорваткой Мирьяной
Лучич-Барони во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме с общим призовым фондом более $2,7 млн.
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Матч был остановлен в начале третьего сета
Ранее во вторник организаторы турнира серии Большого шлема Roland Garros отказали Шараповой в выдаче специального приглашения (wild card) в основную сетку и в квалификацию турнира. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи wild card, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге WTA.
Турнир в Риме является для Шараповой третьим после возвращения в тур. В конце апреля российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации
На турнире в Мадриде россиянка остановилась на стадии второго круга.
Турнир в Риме завершится 21 мая.
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