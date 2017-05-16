Париж сказал Шараповой «нет»

Этот день французы отдаляли, как могли. Еще с зимы, когда из Штутгарта, Рима и Мадрида посыпались новости о предоставленных wild card Шараповой, отбывшей 15-месячную дисквалификацию за мельдоний. Тогда организаторам Roland Garros и свежееизбранному президенту Французской теннисной федерации Бернарду Джудичелли при каждом удобном случае задавали вопросы о том, станут ли они приглашать к себе российскую суперзвезду. Всех волновало, вернется ли двукратная победительница Открытого чемпионата Франции, попавшая в громкую историю, в Париж уже в этом году? Организаторы турнира сначала отвечали «в мае», потом «после 15-го», а аккурат в день возвращения Марии на корт назвали точную дату и время, когда будет оглашено их решение — 16 мая, 20:00.

ЗАЩИЩАТЬ ЧИСТОТУ ИГРЫ

Отобраться в основную сетку Открытого чемпионата Франции у россиянки не было ни малейшего шанса. Для попадания в квалификацию ей не хватило одной победы — в полуфинале Штутагарта, где она уступила француженке Кристине Младенович. Заявка в квалификацию грунтового «Шлема» по регламенту закрылась за три недели до старта. Шарапова в нее не попала. Всезнающие британские журналисты принялись распространять информацию, основанную на сообщениях «надежных источников», что оргкомитет Roland Garros подумывает дать Марии специальное приглашение в квалификацию. И подобный расклад представлялся худшим из возможных.

Казалось бы, чего французам артачиться? Их действующая чемпионка Гарбинье Мугуруса не блещет, звездная Серена Уильямс гуляет в декретном отпуске, других по-настоящему ярких личностей в женском туре не так уж и много. А тут еще и 18-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и действующий победитель Australian Open Роджер Федерер накануне объявил, что в этом году не едет в Париж. Казалось бы: зовите Шарапову да делайте кассу. Ан нет. Французы проявили принципиальность и высказали категоричное «против» спецприглашениям после допинга.

— Я понимаю, что фанаты Марии, да и сама Мария, возможно, будут разочарованы. И я извиняюсь перед теннисисткой и ее поклонниками. Шарапова — двукратная чемпионка Roland Garros, и ее достижения никто не ставит под сомнение. Два титула были добыты без посторонней помощи. Но мы не можем дать ей wild card. Я допускаю предоставление специального приглашения после травм, но не после допинга. Защищать игру, ее чистоту и стандарты — моя персональная ответственность и моя миссия, — таким было обоснование решения президента ФФТ Бернара Джудичелли.

ВЫ ВСЕ С УМА ПОСХОДИЛИ!

Глава оргкомитета Открытого чемпионата Франции Ги Форже накануне мудро заметил, что противоречивая реакция будет в любом случае: пригласят они к себе Шарапову или нет. И конечно, оказался прав. Уже к трансляции в Фейсбуке, где Джудичелли — большой любителей соцсетей — называл имена обладателей wild card, сыпались полярные комментарии. От «Браво, мистер президент!», «Отличное решение» и «Спасибо, что не позвали Шарапову» до «Бедная Мария», «Теперь ни за что не буду смотреть Roland Garros» и «Да вы что там все с ума посходили?!».

Шарапова — большая чемпионка и экстраординарная личность. И у нее много поклонников и много недоброжелателей. Просто потому, что мало кого такая персона может оставить равнодушной. Марию в женском туре недолюбливают. В том числе и потому, что, вернувшись после дисквалификации, она по-прежнему не стремиться никому в раздевалке понравится и на каждой пресс-конференции твердит, что ей абсолютно все равно, что о ней думают другие. А потому, что разговоры о тихой нелюбви, не утихнут, наверное, никогда. Что же решение Roland Garros означает для самой Шараповой? «Моя работа — доказывать все на корте», — любит повторять она.

Видимо, французов игра Шараповой пока не убедила. А впереди — Уимблдон. И теперь его организаторам придется принимать во внимание не только собственное мнение о ситуации с россиянкой, но и решение французских коллег. Раз Roland Garros не предложил Марии wild card, то и им надо задуматься на эту тему посерьезнее. Тем более, что лидер британского тенниса Энди Маррэй категорически против. Для того, чтобы не зависеть ни от чьих размышлений и слов и попадать в основу травяного «Шлема» напрямую Шараповой теперь кровь из носу нужно выходить в Риме в полуфинал. Хотя в случае с Уимблдоном как минимум квалификацию россиянка себе уже обеспечила.