Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова, во втором раунде турнира в Риме взяла верх над чешкой Катержиной Синяковой, занимающей 37-е место мировой классификации, — 6/1, 7/6 (3).
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За 1 час 51 минуту матча Светлана сделала четыре эйса, шесть брейков и четырежды ошиблась при подаче. Тогда как Катержина выполнила одну подачу навылет и реализовала три
В третьем круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Кузнецова сразится либо с француженкой Каролин Гарсиа, либо с австралийкой Дарьей Гавриловой.
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