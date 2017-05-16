Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29764997/
16 мая 2017, 22:03 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова, во втором раунде турнира в Риме взяла верх над чешкой Катержиной Синяковой, занимающей 37-е место мировой классификации, — 6/1, 7/6 (3).

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> во втором раунде турнира в Риме взяла верх над чешкой <span class=error>Катержиной</span> <span class=error>Синяковой</span> занимающей 37-е место мировой классификации — 6/1 7/6 (3). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 51 минуту матча Светлана сделала четыре эйса, шесть брейков и четырежды ошиблась при подаче. Тогда как Катержина выполнила одну подачу навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:0 в пользу россиянки.

В третьем круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Кузнецова сразится либо с француженкой Каролин Гарсиа, либо с австралийкой Дарьей Гавриловой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Стали известны имена всех обладателей wild card на "Ролан Гаррос"

Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Министр спорта России: Шарапову только закалят все эти сложности