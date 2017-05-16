Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в Риме

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За 1 час 51 минуту матча Светлана сделала четыре эйса, шесть брейков и четырежды ошиблась при подаче. Тогда как Катержина выполнила одну подачу навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:0 в пользу россиянки.

В третьем круге соревнований Internazionali BNL d’Italia Кузнецова сразится либо с француженкой Каролин Гарсиа, либо с австралийкой Дарьей Гавриловой.