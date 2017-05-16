Стали известны имена всех обладателей wild card на «Ролан Гаррос»
Организаторы второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — объявили имена всех спортсменов, получивших приглашения на соревнования.
Мужской одиночный разряд: Жюльен Беннето (Франция), Бенджамин Бонци (Франция), Матиас Бурк (Франция), Кантен Галли (Франция), Лоран Локоли (Франция), Александр Мюллер (США).
Женский одиночный разряд: Тесса Андрианяфитримо (Франция), Фиона Ферро (Франция), Миртл Джорджес (США), Амандин Хессе (Франция), Ализе Лим (Франция), Хлоэ Паке (Франция).
Мужской одиночный разряд, квалификация: Грегуар Баррере (Франция), Жоффрей Бланкано (Франция), Джонатан Экссерик (Франция), Максим Хаму (Франция), Кальвин Эмери (Франция), Констан Лестьенн (Франция), Корентен Муте (Франция), Глеб Сахаров (Франция).
Женский одиночный разряд, квалификация: Одри Альби (Франция), Манон Арканьоли (Франция), Ясмин Мансури (Канада), Джессика Понше (Франци), Джейд Сувейн (Франция), Хармони Тан (Франция).
Напомним, что россиянка Мария Шарапова на турнире не сыграет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter