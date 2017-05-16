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https://sport.mail.ru/news/tennis/29764996/
16 мая 2017, 22:02 | Теннис | GoTennis.ru

Стали известны имена всех обладателей wild card на «Ролан Гаррос»

Организаторы второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — объявили имена всех спортсменов, получивших приглашения на соревнования.

Мужской одиночный разряд: Жюльен Беннето (Франция), Бенджамин Бонци (Франция), Матиас Бурк (Франция), Кантен Галли (Франция), Лоран Локоли (Франция), Александр Мюллер (США).

Женский одиночный разряд: Тесса Андрианяфитримо (Франция), Фиона Ферро (Франция), Миртл Джорджес (США), Амандин Хессе (Франция), Ализе Лим (Франция), Хлоэ Паке (Франция).

Мужской одиночный разряд, квалификация: Грегуар Баррере (Франция), Жоффрей Бланкано (Франция), Джонатан Экссерик (Франция), Максим Хаму (Франция), Кальвин Эмери (Франция), Констан Лестьенн (Франция), Корентен Муте (Франция), Глеб Сахаров (Франция).

Женский одиночный разряд, квалификация: Одри Альби (Франция), Манон Арканьоли (Франция), Ясмин Мансури (Канада), Джессика Понше (Франци), Джейд Сувейн (Франция), Хармони Тан (Франция).

Напомним, что россиянка Мария Шарапова на турнире не сыграет.
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