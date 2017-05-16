Анна Чакветадзе: Отказ Шараповой — это провал самого турнира
Экс-пятая ракетка мира, россиянка Анна Чакветадзе, прокомментировала тот факт, что Мария Шарапова не получила wild card на «Ролан Гаррос».
«Отказ Шараповой в wild card на “Ролан Гаррос” — это провал самого турнира. Теперь о выдаче wild card Шараповой может задуматься и Уимблдон», — цитирует Анну радио «Спорт FM».
Напомним, что Мария Шарапова гарантировала себе попадание в квалификацию Уимблдона.
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