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16 мая 2017, 21:40 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Чакветадзе: Отказ Шараповой — это провал самого турнира

Экс-пятая ракетка мира, россиянка Анна Чакветадзе, прокомментировала тот факт, что Мария Шарапова не получила wild card на «Ролан Гаррос».

«Отказ Шараповой в wild card на “Ролан Гаррос” — это провал самого турнира. Теперь о выдаче wild card Шараповой может задуматься и Уимблдон», — цитирует Анну радио «Спорт FM».

Напомним, что Мария Шарапова гарантировала себе попадание в квалификацию Уимблдона.
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Тарпищев: Организаторы Roland Garros сделали неправильно, не выдав Шараповой wild card

Тарпищев: Организаторы Roland Garros сделали неправильно, не выдав Шараповой wild card

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Roland Garros поступили неправильно, решив не выдавать российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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