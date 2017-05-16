«Отказ Шараповой в wild card на “Ролан Гаррос” — это провал самого турнира. Теперь о выдаче wild card Шараповой может задуматься и Уимблдон», — цитирует Анну радио «Спорт FM».

Напомним, что Мария Шарапова гарантировала себе попадание в квалификацию Уимблдона.