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16 мая 2017, 21:18 | Теннис | ТАСС

Колобков уверен, что отказ в приглашении на Roland Garros только закалит Шарапову

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что отказ Марии Шараповой в специальном приглашении (wild card) для участия в Открытом чемпионате Франции по теннису сделает ее только сильнее, как всякого спортсмена мирового уровня. Об этом он заявил ТАСС.

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© ИТАР-ТАСС

Во вторник фамилии россиянки, которая является двукратной победительницей турнира, не оказалось в списках ни на специальное приглашение в основную сетку, ни на квалификацию. Глава Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли заявил на онлайн-конференции, что решение об отказе в приглашении может разочаровать Марию и ее поклонников, но его миссия — «защита игры».

«Мне искренне жаль, что оргкомитет турнира принял такое решение, ведь она — одна из сильнейших теннисисток в мире, Мария заслужила право участия в этих соревнованиях. И своими выступлениями после долгого перерыва в том числе, — подчеркнул Колобков. — Я хочу сказать, что любого спортсмена сложности должны только закалять, тем более спортсмена такого уровня. Значит, будем бороться дальше».

Ранее Шарапова получила wild card для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Открытый чемпионат Франции является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии.

В первом турнире после возвращения на корт после дисквалификации в немецком Штутгарте Шарапова дошла до полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. Во вторник россиянка сыграет во втором раунде турнира в Риме с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже.
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Тарпищев: Организаторы Roland Garros сделали неправильно, не выдав Шараповой wild card

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Roland Garros поступили неправильно, решив не выдавать российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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