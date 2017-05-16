Колобков уверен, что отказ в приглашении на Roland Garros только закалит Шарапову

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Во вторник фамилии россиянки, которая является двукратной победительницей турнира, не оказалось в списках ни на специальное приглашение в основную сетку, ни на квалификацию. Глава Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли заявил на онлайн-конференции, что решение об отказе в приглашении может разочаровать Марию и ее поклонников, но его миссия — «защита игры».

«Мне искренне жаль, что оргкомитет турнира принял такое решение, ведь она — одна из сильнейших теннисисток в мире, Мария заслужила право участия в этих соревнованиях. И своими выступлениями после долгого перерыва в том числе, — подчеркнул Колобков. — Я хочу сказать, что любого спортсмена сложности должны только закалять, тем более спортсмена такого уровня. Значит, будем бороться дальше».

Ранее Шарапова получила wild card для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Открытый чемпионат Франции является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии.

В первом турнире после возвращения на корт после дисквалификации в немецком Штутгарте Шарапова дошла до полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. Во вторник россиянка сыграет во втором раунде турнира в Риме с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже.