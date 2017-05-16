Тарпищев: Организаторы Roland Garros сделали неправильно, не выдав Шараповой wild card

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По словам организаторов, wild card может быть предоставлен теннисистам, восстановившимся от травмы, но не отбывшим дисквалификацию за допинг. Шарапова не выступала полтора года из-за того, что призналась в употреблении запрещенного с 2016 года вещества мельдония.

«Нужно считаться с мнением организаторов, это им решать, кому давать wild card, а кому нет. В Риме и в Штутгарте решили предоставить Марии специальное приглашение, а здесь решили иначе, с этим надо считаться. Но мое личное мнение, что организаторы Roland Garros поступили неправильно. Шарапова дважды выигрывала этот турнир, спортсменка с безупречной репутацией, она является примером для подражания для многих спортсменов», — сказал Тарпищев.

«То, что с ней произошло, это не ее вина, а скорее ошибка ее менеджмента. Поэтому, считаю, что Шарапова имела полное право на участие в Roland Garros, — добавил глава ФТР.

Roland Garros является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии. Ранее Шарапова получила wild card для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом турнире после ее возвращения, который прошел в немецком Штутгарте, она дошла до стадии полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. В настоящее время она выступает на турнире в Риме, во вторник вечером она во втором раунде встретится с хорваткой Мирьяной Лучич- Барони.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже. Шарапова является двукратной победительницей турнира.