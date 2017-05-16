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16 мая 2017, 20:59 | Теннис | ТАСС

Мутко: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, решение организаторов Roland Garros непонятно

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская теннисистка Мария Шарапова уже отбыла дисквалификацию за допинг, поэтому решение организаторов турнира Roland Garros не допустить спортсменку к участию в соревнованиях непонятно. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер</nobr> пожелал теннисистке не расстраиваться так как она будет участвовать в большинстве турниров и вернет себе рейтинги. Увеличить
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Во вторник стало известно, что организаторы Открытого чемпионата Франции не дали Шараповой специальное приглашение для участия в турнире, в результате чего она не сможет выступить на соревнованиях.

«Я хочу сказать Марии, что все вернется, нужно время. У организаторов есть право приглашать или не приглашать, но их решение, конечно, мне непонятно. Ведь Маша уже отбыла дисквалификацию в соответствии с нормами, она допущена к соревнованиям. А дальше начинаются двойные стандарты», — сказал Мутко.

«Уже ни для кого не секрет, что мельдоний до сих пор до конца не исследован. Марии еще раз скажу — расстраиваться не нужно, все вернется на круги своя. Она будет участвовать в большинстве турниров, вернет себе рейтинги. А пока кто-то подстраховывается, к этому надо спокойно относиться», — добавил вице-премьер.

Roland Garros является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии. Ранее Шарапова получила «уайлд-кард» для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом турнире после ее возвращения, который прошел в немецком Штутгарте, она дошла до стадии полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. В настоящее время она выступает на турнире в Риме, во вторник вечером она во втором раунде встретится с хорваткой Мирьяной Лучич- Барони.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже. Шарапова является двукратной победительницей турнира.
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Тарпищев: Организаторы Roland Garros сделали неправильно, не выдав Шараповой wild card

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Roland Garros поступили неправильно, решив не выдавать российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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