Евгений Кафельников: Французы признали, что Шарапова и мельдоний — это допинг
Экс-первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников, прокомментировал тот факт, что Мария Шарапова не сыграет на «Ролан Гаррос».
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«Французы признали, что Шарапова и мельдоний — это допинг. Так сказал президент Французской федерации тенниса.
«Можно дать wild card теннисисту, если он возвращается после травмы, и нельзя давать wild card, если возвращение после применения ДОПИНГА», — написал Евгений Александрович в своём «Твиттере».
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