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«Французы признали, что Шарапова и мельдоний — это допинг. Так сказал президент Французской федерации тенниса.

«Можно дать wild card теннисисту, если он возвращается после травмы, и нельзя давать wild card, если возвращение после применения ДОПИНГА», — написал Евгений Александрович в своём «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Французы признали,что Шарапова и мельдоний-это допинг. Так сказал президент Французской федерации тенниса.</p>— Кафельников Евгений (@KYevgeni) <a href="https://twitter.com/KYevgeni/status/864531280016396288">16 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Можно дать WC теннисисту,если он возвращается после травмы,и нельзя давать WC,если возвращение после применения ДОПИНГА <a href="https://t.co/YDFOcoYCaa">https://t.co/YDFOcoYCaa</a></p>— Кафельников Евгений (@KYevgeni) <a href="https://twitter.com/KYevgeni/status/864532032306782209">16 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>