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16 мая 2017, 20:57 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Кафельников: Французы признали, что Шарапова и мельдоний — это допинг

Экс-первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников, прокомментировал тот факт, что Мария Шарапова не сыграет на «Ролан Гаррос».

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира россиянин Евгений <span class=error>Кафельников</span> прокомментировал тот факт что Мария <span class=error>Шарапова</span> не сыграет на <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Французы признали, что Шарапова и мельдоний — это допинг. Так сказал президент Французской федерации тенниса.

«Можно дать wild card теннисисту, если он возвращается после травмы, и нельзя давать wild card, если возвращение после применения ДОПИНГА», — написал Евгений Александрович в своём «Твиттере».
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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская теннисистка Мария Шарапова уже отбыла дисквалификацию за допинг, поэтому решение организаторов турнира Roland Garros не допустить спортсменку к участию в соревнованиях непонятно. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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