Президент Федерации тенниса Франции: Я защищаю теннис. Результаты «Ролан Гаррос» не должны быть сомнительными
Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова не получила wild card на «Ролан Гаррос».
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«Конечно, Мария может расстраиваться, но это моя обязанность — защищать теннис. Результаты “Ролан Гаррос” не должны быть подозрительными», — цитирует Бернарда американский теннисный эксперт Мэтт Кронин.
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