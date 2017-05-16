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https://sport.mail.ru/news/tennis/29764548/
16 мая 2017, 20:55 | Теннис | GoTennis.ru

Президент Федерации тенниса Франции: Я защищаю теннис. Результаты «Ролан Гаррос» не должны быть сомнительными

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова не получила wild card на «Ролан Гаррос».

Президент Федерации тенниса Франции <span class=error>Бернар</span> Гьюдичелли прокомментировал тот факт что россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> не получила <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Конечно, Мария может расстраиваться, но это моя обязанность — защищать теннис. Результаты “Ролан Гаррос” не должны быть подозрительными», — цитирует Бернарда американский теннисный эксперт Мэтт Кронин.
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