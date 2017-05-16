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16 мая 2017, 20:44 | Теннис | GoTennis.ru

Президент Федерации тенниса Франции: Мы не можем давать wild card игрокам после дисквалификации за допинг. Нужно уважать спорт

Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова не получила wild card на «Ролан Гаррос».

Президент Федерации тенниса Франции <span class=error>Бернард</span> Гьюдичелли прокомментировал тот факт что россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> не получила <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Мне жаль, что она не сыграет в Париже и жаль её болельщиков. Мы можем приглашать спортсменов, возвращающихся в Тур после травм, но не тех, кого дисквалифицировали за допинг.

Нужно уважать спорт и дух честной игры. Когда она попадаёт на турнир по рейтингу — мы будем рады её видеть, — отметил Гьюдичелли.
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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Roland Garros поступили неправильно, решив не выдавать российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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