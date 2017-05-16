Президент Федерации тенниса Франции: Мы не можем давать wild card игрокам после дисквалификации за допинг. Нужно уважать спорт

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«Мне жаль, что она не сыграет в Париже и жаль её болельщиков. Мы можем приглашать спортсменов, возвращающихся в Тур после травм, но не тех, кого дисквалифицировали за допинг.

Нужно уважать спорт и дух честной игры. Когда она попадаёт на турнир по рейтингу — мы будем рады её видеть, — отметил Гьюдичелли.