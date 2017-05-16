Президент Федерации тенниса Франции: Мы не можем давать wild card игрокам после дисквалификации за допинг. Нужно уважать спорт
Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова не получила wild card на «Ролан Гаррос».
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«Мне жаль, что она не сыграет в Париже и жаль её болельщиков. Мы можем приглашать спортсменов, возвращающихся в Тур после травм, но не тех, кого дисквалифицировали за допинг.
Нужно уважать спорт и дух честной игры. Когда она попадаёт на турнир по рейтингу — мы будем рады её видеть, — отметил Гьюдичелли.
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