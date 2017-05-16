Новак Джокович с победы начал выступление в Риме
Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia взял верх над британцем Альяжем Бедене, занимающим 55-е место мировой классификации, — 7/6 (2), 6/2.
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За 1 час 45 минут матча Новак сделал четыре эйса и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Альяж выполнил четыре подачи навылет и реализовал один
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме Джокович поборется с победителем матча между испанцами Пабло
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