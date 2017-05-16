Новак Джокович с победы начал выступление в Риме

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За 1 час 45 минут матча Новак сделал четыре эйса и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Альяж выполнил четыре подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу серба.