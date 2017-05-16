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https://sport.mail.ru/news/tennis/29764318/
16 мая 2017, 20:23 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович с победы начал выступление в Риме

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, во втором круге соревнований Internazionali BNL d’Italia взял верх над британцем Альяжем Бедене, занимающим 55-е место мировой классификации, — 7/6 (2), 6/2.

Вторая ракетка мира сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович во втором круге соревнований Internazionali BNL d'Italia взял верх над британцем <span class=error>Альяжем</span> <span class=error>Бедене</span> занимающим 55-е место мировой классификации — 7/6 (2) 6/2. Увеличить
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За 1 час 45 минут матча Новак сделал четыре эйса и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Альяж выполнил четыре подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу серба.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме Джокович поборется с победителем матча между испанцами Пабло Карреньо-Бустой и Роберто Баутистой-Агутом.
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