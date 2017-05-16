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https://sport.mail.ru/news/tennis/29764278/
16 мая 2017, 20:21 | Теннис | ТАСС

Шарапова не выступит на Roland Garros в нынешнем сезоне

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова не получила специальное приглашение для участия в Открытом чемпионате Франции и не выступит на турнире. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Франции.

<em>МОСКВА 16 мая. /ТАСС/.</em> Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> не получила специальное приглашение для участия в Открытом чемпионате Франции и не выступит на турнире. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Федерации тенниса Франции. Увеличить
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Фамилия россиянки не прозвучала ни в списках на специальное приглашение в основную сетку, ни в списках на квалификацию. «Wild card может быть предоставлен после травмы, но не после допинговой истории. Это решение может разочаровать Марию и ее поклонников, но защита игры — это моя миссия», — сказал Джудичелли.

Roland Garros является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии. Ранее Шарапова получила wild card для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом турнире после ее возвращения, который прошел в немецком Штутгарте, она дошла до стадии полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. В настоящее время она выступает на турнире в Риме, во вторник вечером она во втором раунде встретится с хорваткой Мирьяной Лучич- Барони.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже. Шарапова является двукратной победительницей турнира.
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