Томаш Бердых вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
13-я ракетка мира, чешский теннисист Томаш Бердых, во втором раунде турнира в Риме взял верх над аргентинцем Карлосом Берлоком, занимающим 68-е место мировой классификации, — 6/3, 6/4.
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За 1 час 27 минут матча Томаш сделал по три эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Карлос выполнил одну подачу навылет и реализовал один
В третьем круге соревнований Internazionali BLN d’Italia Бердых сыграет либо с немцем Томми Хаасом, либо с канадцем Милошем Раоничем.
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