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16 мая 2017, 20:08 | Теннис | GoTennis.ru

Томаш Бердых вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

13-я ракетка мира, чешский теннисист Томаш Бердых, во втором раунде турнира в Риме взял верх над аргентинцем Карлосом Берлоком, занимающим 68-е место мировой классификации, — 6/3, 6/4.

13-я ракетка мира чешский теннисист <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> во втором раунде турнира в Риме взял верх над аргентинцем <span class=error>Карлосом</span> <span class=error>Берлоком</span> занимающим 68-е место мировой классификации — 6/3 6/4. Увеличить
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За 1 час 27 минут матча Томаш сделал по три эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Карлос выполнил одну подачу навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:1 в пользу чеха.

В третьем круге соревнований Internazionali BLN d’Italia Бердых сыграет либо с немцем Томми Хаасом, либо с канадцем Милошем Раоничем.
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