Томаш Бердых вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

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За 1 час 27 минут матча Томаш сделал по три эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Карлос выполнил одну подачу навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:1 в пользу чеха.

В третьем круге соревнований Internazionali BLN d’Italia Бердых сыграет либо с немцем Томми Хаасом, либо с канадцем Милошем Раоничем.