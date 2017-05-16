Томаш Бердых выиграл 600-й матч в карьере
Победа над аргентинцем Карлосом Берлоком во втором раунде турнира в Риме стала для чеха Томаша Бердыха шестисотым выигранным матчем за карьеру.
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Напомним, что сегодня же испанец Давид Феррер достиг отметки в 700 побед за карьеру.
Лидерство в данном списке среди действующих игроков удерживает Роджер Федерер — 1099 матчей, Рафаэль Надаль — 840, а Новак Джокович — 767.
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