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16 мая 2017, 19:41 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Джон Иснер на двух тай-брейках одолел Флориана Майера

24-я ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер, во втором раунде турнира в Риме взял верх над немцем Флорианом Майером, занимающим 46-е место мирового рейтинга, — 7/6 (4), 7/6 (4).

24-я ракетка мира американский теннисист Джон <span class=error>Иснер</span> во втором раунде турнира в Риме взял верх над немцем <span class=error>Флорианом</span> <span class=error>Майером</span> занимающим 46-е место мирового рейтинга — 7/6 (4) 7/6 (4). Увеличить
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За 1 час 34 минуты матча Джон сделал двадцать один эйс и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Флориан выполнил две подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу американца.

В третьем круге соревнований Internazionali BLN d’Italia Иснеру будет противостоять либо швейцарец Стэн Вавринка, либо француз Бенуа Пэр.
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