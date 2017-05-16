Рим. Джон Иснер на двух тай-брейках одолел Флориана Майера

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За 1 час 34 минуты матча Джон сделал двадцать один эйс и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Флориан выполнил две подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу американца.

В третьем круге соревнований Internazionali BLN d’Italia Иснеру будет противостоять либо швейцарец Стэн Вавринка, либо француз Бенуа Пэр.