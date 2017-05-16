Рим. Джон Иснер на двух тай-брейках одолел Флориана Майера
24-я ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер, во втором раунде турнира в Риме взял верх над немцем Флорианом Майером, занимающим 46-е место мирового рейтинга, — 7/6 (4), 7/6 (4).
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За 1 час 34 минуты матча Джон сделал двадцать один эйс и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Флориан выполнил две подачи навылет и реализовал один
В третьем круге соревнований Internazionali BLN d’Italia Иснеру будет противостоять либо швейцарец Стэн Вавринка, либо француз Бенуа Пэр.
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