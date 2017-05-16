Рим. Кристина Младенович проиграла Юлии Гёргес
14-я ракетка мира, французская теннисистка Кристина Младенович, на старте турнира в Риме потерпела поражение от немки Юлии Гёргес, занимающей 45-е место мировой классификации, — 6/7 (6), 5/7.
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За 1 час 52 минуты матча Кристина сделал три эйса, один брейк и допустила две двойные ошибки. Тогда как Юлия на это ответила четырьмя подачами навылет, двумя реализованными
Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Гёргес выступит против сербки Елены Янкович.
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