Рим. Томми Хаас выиграл стартовый поединок
386-я ракетка мира, немецкий теннисист Томми Хаас, на старте турнира в Риме взял верх над американцем Эрнесто Эскобедо, занимающим 78-е место мировой табели о рангах, — 6/0, 4/6, 7/6 (1).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 23 минуты матча Томми сделал девять эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Эрнесто десять раз подал навылет и реализовал один
Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Хаас сразится с канадцем Милошем Раоничем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter