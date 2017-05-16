Рим. Томми Хаас выиграл стартовый поединок

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За 2 часа 23 минуты матча Томми сделал девять эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Эрнесто десять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив шесть двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Хаас сразится с канадцем Милошем Раоничем.