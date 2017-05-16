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16 мая 2017, 19:08 | Теннис | GoTennis.ru

Рим. Томми Хаас выиграл стартовый поединок

386-я ракетка мира, немецкий теннисист Томми Хаас, на старте турнира в Риме взял верх над американцем Эрнесто Эскобедо, занимающим 78-е место мировой табели о рангах, — 6/0, 4/6, 7/6 (1).

386-я ракетка мира немецкий теннисист <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаас</span> на старте турнира в Риме взял верх над американцем <span class=error>Эрнесто</span> Эскобедо занимающим 78-е место мировой табели о рангах — 6/0 4/6 7/6 (1). Увеличить
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За 2 часа 23 минуты матча Томми сделал девять эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Эрнесто десять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив шесть двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Хаас сразится с канадцем Милошем Раоничем.
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