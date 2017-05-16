Карла Суарес Наварро покидает «Премьер» в Мадриде

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Спортсменки провели на корте 2 часа 27 минут, за которые Карла сделала шесть брейков и ни разу не ошиблась при подаче. Тогда как Лорен на это ответила тремся эйсами, девятью брейками и восемью двойными ошибками. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу испанки.

Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Дэвис выступит против чешки Каролины Плишковой.