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16 мая 2017, 19:08 | Теннис | GoTennis.ru

Карла Суарес Наварро покидает «Премьер» в Мадриде

23-я ракетка мира, испанская теннисистка Карла Суарес Наварро, на старте турнира в Риме проиграла американке Лорен Дэвис, занимающей 27-е место мировой классификации, — 2/6, 7/5, 3/6.

23-я ракетка мира испанская теннисистка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> на старте турнира в Риме проиграла американке <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> занимающей 27-е место мировой классификации — 2/6 7/5 3/6. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 2 часа 27 минут, за которые Карла сделала шесть брейков и ни разу не ошиблась при подаче. Тогда как Лорен на это ответила тремся эйсами, девятью брейками и восемью двойными ошибками. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу испанки.

Во втором раунде соревнований Internazionali BNL d’Italia Дэвис выступит против чешки Каролины Плишковой.
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