Давид Феррер выиграл 700-й матч в карьере

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Отметим, что Феррер стал лишь четвёртым действующим теннисистом (и 13-м в истории), которому удалось достичь данной отметки.

Роджер Федерер выиграл 1099 матчей, Рафаэль Надаль — 840, а Новак Джокович — 767. Исторический рекорд в этом списке принадлежит Джимми Коннорсу — 1256 побед.