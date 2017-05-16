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16 мая 2017, 18:42 | Теннис | GoTennis.ru

Давид Феррер выиграл 700-й матч в карьере

Победа над Фелисиано Лопесом на старте турнира в Риме стала для испанца Давида Феррера семисотым выигранным матчем за карьеру.

Победа над Фелисиано <span class=error>Лопесом</span> стала для испанца Давида <span class=error>Феррера</span> семисотым выигранным матчем за карьеру. Увеличить
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Отметим, что Феррер стал лишь четвёртым действующим теннисистом (и 13-м в истории), которому удалось достичь данной отметки.

Роджер Федерер выиграл 1099 матчей, Рафаэль Надаль — 840, а Новак Джокович — 767. Исторический рекорд в этом списке принадлежит Джимми Коннорсу — 1256 побед.
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Давид Феррер выиграл 700-й матч в карьере

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