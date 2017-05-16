Давид Феррер выиграл 700-й матч в карьере
Победа над Фелисиано Лопесом на старте турнира в Риме стала для испанца Давида Феррера семисотым выигранным матчем за карьеру.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отметим, что Феррер стал лишь четвёртым действующим теннисистом (и 13-м в истории), которому удалось достичь данной отметки.
Роджер Федерер выиграл 1099 матчей, Рафаэль Надаль — 840, а Новак Джокович — 767. Исторический рекорд в этом списке принадлежит Джимми Коннорсу — 1256 побед.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter